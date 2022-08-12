Адекватный контроль Запорожской АЭС отсутствует – МВД готовится к любым сценариям

Контроль Запорожской АЭС отсутствует, МВД готовится к любым сценариям. Об этом во время рабочей поездки в Сумскую область заявил Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Пока мы абсолютно ответственно можем утверждать, что адекватный контроль за действиями Запорожской АЭС отсутствует. Сегодня она фактически находится не просто в руках врага, но и в руках необразованных специалистов, которые действительно могут допустить трагедию. Те оставшиеся там украинские специалисты частично не допускаются к участкам, где они должны быть. Как известно на территории станции сегодня находится военная техника россии. Все это оценивается как высокий уровень угрозы".

Министр отметил, что украинское правительство уже обратилось к МАГАТЭ, чтобы эта организация обеспечила надлежащий контроль за этой атомной электростанцией.

"Говоря о ситуации на ЗАЭС, все мы видели обстрелы, которые совершали российские войска по энергоблоку. Это ужасно. Напомню, что это самая большая атомная электростанция в Европе, которая имеет шесть энергоблоков. И трудно даже представить тот масштаб трагедии, который может быть, если россияне и дальше там останутся, после последних обстрелов станции мы убедились, что для них нет никаких сдерживающих факторов, они готовы на любые действия, несмотря на последствия, что говорит о том, что уже сегодня мы должны готовиться к любым сценариям".

Министр подтвердил, что уже сегодня МВД вместе с ГСЧС и Минрегион обсуждает разные сценарии, в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов. Каждый ядерный объект имеет четкий жесткий план действий при возникновении чрезвычайной ситуации.