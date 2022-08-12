В NYT озвучили, сколько россия каждый день теряет военнослужащих в войне против Украины

Каждый день погибают или получают ранения 500 российских военнослужащих, поэтому военные усилия россии замедлились и превратились в изнурительное прозябание. Об этом сообщает The New York Times. Чиновники администрации президента США Джо Байдена и военные эксперты говорят, что ошеломляюще высокий уровень российских потерь в Украине означает, что путин, возможно, не сможет достичь одной из своих ключевых военных целей – захватить весь восточный регион страны в этом году.

Издание отмечает, что медленные темпы россиян на Востоке еще более замедлились в связи с прибытием американских РСЗО, которые позволили ВСУ отбить некоторые территории и усложнили доступ российских солдат в другие районы. В Донецке продвижение орков застопорилось, в немалой степени из-за больших потерь.

"Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев", – заявил Колин Кал, заместитель министра обороны по вопросам политики.

Два американских чиновника сказали, что эта оценка потерь россии включает около 20 тысяч погибших. Из этого числа 5 тысяч человек, по всей вероятности, являются наемниками ЧВК "Вагнер".