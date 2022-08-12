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Нидерланды присоединились к обучению украинских военных

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Требуется большее количество партнеров

Нидерланды присоединились к обучению украинских военных

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Нидерланды присоединились к возглавляемой Британией программе подготовки украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Твиттере. Он поблагодарил министра обороны Нидерландов.

"Нидерланды присоединились к возглавляемой Великобританией программе обучения военнослужащих украинской армии. Нидерландский персонал начнет свою миссию в августе этого года. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе будет наша победа. Спасибо, Кайса Оллонгрен, за дружбу и поддержку".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг по итогам донорской конференции в Копенгагене заявил, что Лондон готов обеспечить подготовку большего количества украинских военных, чем планировалось ранее.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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