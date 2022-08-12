Нидерланды присоединились к обучению украинских военных

Нидерланды присоединились к возглавляемой Британией программе подготовки украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Твиттере. Он поблагодарил министра обороны Нидерландов.

"Нидерланды присоединились к возглавляемой Великобританией программе обучения военнослужащих украинской армии. Нидерландский персонал начнет свою миссию в августе этого года. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе будет наша победа. Спасибо, Кайса Оллонгрен, за дружбу и поддержку".

The Netherlands has joined the UK-led program of training servicemembers of #UAarmy.

Dutch personnel will start their mission this August.

The more well-trained fighters we have, the closer our victory.

Thanks to @KajsaOllongren for friendship and support.

???????????????????? — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг по итогам донорской конференции в Копенгагене заявил, что Лондон готов обеспечить подготовку большего количества украинских военных, чем планировалось ранее.