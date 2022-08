Нидерланды присоединились к обучению украинских военных

Нидерланды присоединились к возглавляемой Британией программе подготовки украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Твиттере. Он поблагодарил министра обороны Нидерландов.

The Netherlands has joined the UK-led program of training servicemembers of #UAarmy.

Dutch personnel will start their mission this August.

The more well-trained fighters we have, the closer our victory.

Thanks to @KajsaOllongren for friendship and support.

????????????????????