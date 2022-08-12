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В Киеве состоится пресс-конференция с участниками Большого Благотворительного матча

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В Киеве состоится пресс-конференция с участниками Большого Благотворительного матча

Фото - ФК Минай / автор невідомий

UA-Футбол
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15-го августа в 15:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится пресс-конференция с участием военных, организаторов и звездных участников Великого Благотворительного Матча в Минае.

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Напомним, что в конце июля в Ужгороде прошел матч с участием легенд футбола и звезд шоу-бизнеса. Совместными усилиями на нем было собрано 1 160 000 гривен. Отчет, куда пошли средства, ЗДЕСЬ >>> | И несколько ниже в этом материале.

Итак, гостями события 15-го августа будут:

  • военные Вооруженных Сил Украины.
  • Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта.
  • Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола
  • Вадим Костюченко, вице-президент Украинской ассоциации футбола.
  • Екатерина Никитина и Алена Антонова, "Лига Жизни".
  • Евгений Селезнев, нападающий ФК "Минай", соорганизатор Большого Благотворительного матча.
  • Актеры шоу "Студия Квартал 95", "Женский квартал", "Лига Смеха", "Improv Live Show", ведущие, певцы и другие звездные участники Большого Благотворительного Матча и звездные волонтеры: Юрий Ткач, Степан Казанин, Владимир Шумко, Артем Гагар Мика Фаталов и другие.
  • Феликс Ардельянов, Ксения Твердохлеб, организаторы Большого Благотворительного Матча.

Главная цель мероприятия – передача военным автомобилей, приобретенных на вырученные во время благотворительного мероприятия средства. 24-го июля в Минае за два часа матча "Сборная легенд" - "Сборная звезд", главными организаторами которой выступили "Просто Футбол Podcast" и ФК "Минай", было собрано 1 160 000 гривен. На эти средства общественная организация "Лига Жизни" приобрела 2 тепловизора и 5 автомобилей. Также звездные волонтеры спорта и шоу-бизнеса смогут лично рассказать о своей деятельности и поддержке ВСУ.

Представители благотворительного фонда уже передали тепловизоры военным 2-го взвода 1 роты 20-го отдельного батальона специального назначения "Украина".

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5 автомобилей, получивших пиксельный "тюнинг" и прошедших технический осмотр, будут переданы в:

  • 127 батальон;
  • батальон "Донбасс";
  • батальон "Азов";
  • 58 бригаду

Ведущие пресс-конференции – шоумен, вице-президент "Кривбасса" и игрок "Сборной звезд" Артем Гагарин и юморист "Improv Live Show" Владимир Шумко.

Для получения аккредитации на пресс-конференцию обращаться за контактами:

― (063) 499 83 12 соорганизатор Ксения Твердохлеб;

― (050) 155 68 03 пресс-атташе ФК "Минай" Александр Костюк.

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В статье: ФК Минай
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