В Киеве состоится пресс-конференция с участниками Большого Благотворительного матча
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Фото - ФК Минай / автор невідомий
15-го августа в 15:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится пресс-конференция с участием военных, организаторов и звездных участников Великого Благотворительного Матча в Минае.
Напомним, что в конце июля в Ужгороде прошел матч с участием легенд футбола и звезд шоу-бизнеса. Совместными усилиями на нем было собрано 1 160 000 гривен. Отчет, куда пошли средства, ЗДЕСЬ >>> | И несколько ниже в этом материале.
Итак, гостями события 15-го августа будут:
- военные Вооруженных Сил Украины.
- Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта.
- Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола
- Вадим Костюченко, вице-президент Украинской ассоциации футбола.
- Екатерина Никитина и Алена Антонова, "Лига Жизни".
- Евгений Селезнев, нападающий ФК "Минай", соорганизатор Большого Благотворительного матча.
- Актеры шоу "Студия Квартал 95", "Женский квартал", "Лига Смеха", "Improv Live Show", ведущие, певцы и другие звездные участники Большого Благотворительного Матча и звездные волонтеры: Юрий Ткач, Степан Казанин, Владимир Шумко, Артем Гагар Мика Фаталов и другие.
- Феликс Ардельянов, Ксения Твердохлеб, организаторы Большого Благотворительного Матча.
Главная цель мероприятия – передача военным автомобилей, приобретенных на вырученные во время благотворительного мероприятия средства. 24-го июля в Минае за два часа матча "Сборная легенд" - "Сборная звезд", главными организаторами которой выступили "Просто Футбол Podcast" и ФК "Минай", было собрано 1 160 000 гривен. На эти средства общественная организация "Лига Жизни" приобрела 2 тепловизора и 5 автомобилей. Также звездные волонтеры спорта и шоу-бизнеса смогут лично рассказать о своей деятельности и поддержке ВСУ.
Представители благотворительного фонда уже передали тепловизоры военным 2-го взвода 1 роты 20-го отдельного батальона специального назначения "Украина".
5 автомобилей, получивших пиксельный "тюнинг" и прошедших технический осмотр, будут переданы в:
- 127 батальон;
- батальон "Донбасс";
- батальон "Азов";
- 58 бригаду
Ведущие пресс-конференции – шоумен, вице-президент "Кривбасса" и игрок "Сборной звезд" Артем Гагарин и юморист "Improv Live Show" Владимир Шумко.
Для получения аккредитации на пресс-конференцию обращаться за контактами:
― (063) 499 83 12 соорганизатор Ксения Твердохлеб;
― (050) 155 68 03 пресс-атташе ФК "Минай" Александр Костюк.
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