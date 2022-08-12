Подгорела пятая точка. Партизаны в Мелитополе взорвали коллаборанта из приспешников Балицкого

Мелитопольский мэр Иван Федоров заявил о ранении у одного из коллаборационистов в оккупированном городе, а именно Олега Шостака – соратника гауляйтера на оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого. Утром Федоров сообщил о взрыве и намекнул на работу партизан.

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"У коллаборантов подорвало задницу. В прямом смысле. "По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба единой россии, руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак. Он наверняка уже не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана".

По информации украинских местных СМИ, горелая пятая точка Шостака – результат работы партизан.