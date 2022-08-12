Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта - ВИДЕО
Спать нужно дома
фото из свободных источников
Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта.
Видеозапись захвата пленника опубликована в соцсетя
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