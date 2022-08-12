В школах Киева полностью отказались от русского языка
Проводить занятия на русском языке больше не будут
фото из свободных источников
В украинских школах на фоне полномасштабной войны с российскими оккупантами могут отменить предмет "русский язык", а в школах Киева принято решение с начала учебного года не вести преподавание на русском языке. Также язык оккупанта не будет преподаваться ни как предмет, ни факультативно.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий.
Он опубликовал ответное письмо Киевской городской администрации молодежному клубу "Джура", которое обратилось с просьбой в Департамент науки и образования (КГГА) проводить занятия на русском языке.
В КГГА клубу ответили решительным отказом. Отмечается, что по информации управлений образования в Киеве по состоянию на 01.07.2022 учебными программами на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке предметов и изучение русского факультативно.
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