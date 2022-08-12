Террористы "ДНР" сбили очередной российский дрон
Интересное постоянство
Командування Повітряних Сил ЗСУ
На оккупированных территориях Донетчины местные террористы приземлили российскую авиатехнику.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, есть информация о еще одном сбитом дроне россиян "ДНРовцами".
"Перестрелка в районе Старого Крыма. Опять из-за страха сопротивления. Еще один сбитый коптер россиян днровцев. Координация действий оккупантов между собой впечатляет", - подчеркнул Андрющенко.
На странице горсовета Мариуполя сообщили, что в соцсетях местные жители Старого Крыма писали о том, что ночью 12 августа слышали громкую стрельбу, однако ее причины неизвестны.
Ранее была информация, что в Мариуполе начались "внутренние разборки" из-за коррупции. Причина – хищение коллаборантами денег, поступающих на гуманитарную помощь и выплаты заработной платы жителям.
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