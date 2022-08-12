Террористы "ДНР" сбили очередной российский дрон

На оккупированных территориях Донетчины местные террористы приземлили российскую авиатехнику.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, есть информация о еще одном сбитом дроне россиян "ДНРовцами".

"Перестрелка в районе Старого Крыма. Опять из-за страха сопротивления. Еще один сбитый коптер россиян днровцев. Координация действий оккупантов между собой впечатляет", - подчеркнул Андрющенко.

На странице горсовета Мариуполя сообщили, что в соцсетях местные жители Старого Крыма писали о том, что ночью 12 августа слышали громкую стрельбу, однако ее причины неизвестны.

Ранее была информация, что в Мариуполе начались "внутренние разборки" из-за коррупции. Причина – хищение коллаборантами денег, поступающих на гуманитарную помощь и выплаты заработной платы жителям.