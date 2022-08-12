  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Террористы "ДНР" сбили очередной российский дрон
В тренде

Террористы "ДНР" сбили очередной российский дрон

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Интересное постоянство

Террористы "ДНР" сбили очередной российский дрон

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

На оккупированных территориях Донетчины местные террористы приземлили российскую авиатехнику.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, есть информация о еще одном сбитом дроне россиян "ДНРовцами".

"Перестрелка в районе Старого Крыма. Опять из-за страха сопротивления. Еще один сбитый коптер россиян днровцев. Координация действий оккупантов между собой впечатляет", - подчеркнул Андрющенко.

Читайте такжеМэрия: Медицины в Мариуполе нет - в больницах умирает каждый четвертый пациент

На странице горсовета Мариуполя сообщили, что в соцсетях местные жители Старого Крыма писали о том, что ночью 12 августа слышали громкую стрельбу, однако ее причины неизвестны.

Ранее была информация, что в Мариуполе начались "внутренние разборки" из-за коррупции. Причина – хищение коллаборантами денег, поступающих на гуманитарную помощь и выплаты заработной платы жителям.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Петр Андрющенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде