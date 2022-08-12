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Морпехи ВСУ уничтожили вражескую БМД и ликвидировали 8 оккупантов

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Морпехи ВСУ уничтожили вражескую БМД и ликвидировали 8 оккупантов

facebook.com/kmp.vmsu.ua

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Подразделения ВМС нанесли потери оккупантам на Херсонском и Донецком направлениях.

Об этом сообщили на странице Командования морской пехоты.

11 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 1 БМД и 8 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются.

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Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины уничтожают новейшие российские бомбардировщики, так что врагу приходится привлекать старые модели из запасов.

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В статье: война с Россией
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