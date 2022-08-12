Резников: Территориальный компромисс с РФ – выход Украины на границы 1991 года
Мы будем последовательно освобождать все свои территории, включая Крым
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Территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на границы 1991 года. Мы будем последовательно освобождать все свои территории, включая Крым.
Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в эфире DR Denmark.
Как подчеркнул министр, для этого Украине нужно стабилизировать фронт, чтобы Генштаб мог выбрать наиболее благоприятные способы и направления для контрнаступления.
"Контрнаступление нам необходимо для освобождения территорий, именно поэтому мы его анонсировали как факт. Наши люди и партнеры ждут активные действия, наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия. Наша главная цель - это освобождение всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года. Включительно с Херсоном, Мариуполем, Бердянском, Луганском, Донецком, и, конечно, Крымом", - отметил Резников.
Глава Минобороны подчеркнул, что вопросы по "компромиссам" с Россией могут допускаться лишь тогда, когда наша страна получит стабильную поддержку союзников и понимание архитектуры безопасности на годы вперед.
"Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев - за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс - это выход Украины на границы 1991 года", - подчеркнул он.
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