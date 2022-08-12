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Военное положение и мобилизация будут продолжены. Проект закона уже в Раде

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Их внес на рассмотрение Владимир Зеленский

Военное положение и мобилизация будут продолжены. Проект закона уже в Раде

Telegram Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и о продлении проведения общей мобилизации.

Данные проекты под номерами №7664 и №7665 зарегистрированы на сайтеукраинского парламента.

Продление будет еще на 90 суток - с 23 августа (до 21 ноября).

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Верховна Рада

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