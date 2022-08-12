Военное положение и мобилизация будут продолжены. Проект закона уже в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и о продлении проведения общей мобилизации.

Данные проекты под номерами №7664 и №7665 зарегистрированы на сайтеукраинского парламента.

Продление будет еще на 90 суток - с 23 августа (до 21 ноября).