Военное положение и мобилизация будут продолжены. Проект закона уже в Раде
Их внес на рассмотрение Владимир Зеленский
Telegram Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и о продлении проведения общей мобилизации.
Данные проекты под номерами №7664 и №7665 зарегистрированы на сайтеукраинского парламента.
Продление будет еще на 90 суток - с 23 августа (до 21 ноября).
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Источник:Верховна Рада
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