Оккупанты пытаются закрепиться на направлении Покровское - Бахмут. Сводка Генштаба за 12 августа
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 12 августа
Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 12 августа.
Идут сто семьдесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. По имеющейся информации, 11 августа текущего года была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил Беларуси к применению.
На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьева, Белополья, Атинского и Ястребиного в Сумской области.
Продолжается ротация подразделений вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Шестаков Мосьпаново, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебяже, Коробочкино, Слобожанское и Чепиль.
Противник задействовал штурмовую и армейскую авиацию для ударов вблизи Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака.
На Славянском направлении оккупанты оказывали огневое влияние на позиции Сил обороны возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана.
Враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихое – Долина. Получил отпор и скрылся.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звоновки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка.
Потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка.
На Бахмутском направлении оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.
Захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага.
Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия.
В направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.
На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевка.
Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки наши защитники подавили и отвергли оккупантов на прежние позиции.
На Новопавловском и Запорожском направлениях огненное влияние противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковловки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времевки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки.
Оккупанты наступали в направлении Егоровка - Павловка. Враг остановлен и отброшен назад.
На Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового.
Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении.
В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.
Возрастают потери русских оккупационных войск в живой силе. В этой связи командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях.
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