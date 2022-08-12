Зеленский пообщался с Папой Римским - рассказал о страшных преступлениях России
Президент пообщался с понтификом
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Провел разговор с Папой Франциском. Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России.
Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", - сказал президент.
Провів розмову з @Pontifex_it. Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти ????????, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за ????????. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в ????????.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022
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