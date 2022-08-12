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Зеленский пообщался с Папой Римским - рассказал о страшных преступлениях России

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Президент пообщался с понтификом

Зеленский пообщался с Папой Римским - рассказал о страшных преступлениях России

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел разговор с Папой Франциском. Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России.

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Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", - сказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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