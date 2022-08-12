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Резников: В Крыму кто-то не там покурил, в нескольких местах одновременно

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Крымская бавовна у всех на устах

Резников: В Крыму кто-то не там покурил, в нескольких местах одновременно

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников на датском телевидении предположил, что причиной взрывов в оккупированном Крыму могло стать неосторожное курение, причем в нескольких опасных местах одновременно.

Ведущий спросил министра, не стоит ли Украина за атакой на военный аэродром в Крыму. Резников ответил, что причина, скорее всего, состоит в том, что военные на аэродроме курили в запрещенном месте.

"Я думаю, российские солдаты просто нарушили правила безопасности на этой базе. Видимо, они выбросили окурки сигарет одновременно в нескольких местах, и вот мы видим результат. Очень опасно курить в опасных местах", - заявил Резников.

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Телеведущий улыбнулся и предположил, что в словах министра обороны есть определенный сарказм, но Резников невозмутимо продолжил свою версию.

"Когда мы увидим спутниковые снимки, поймем истинные последствия такой халатности, Думаю, они потеряли несколько самолетов, снарядов, ракет и тому подобного", - добавил министр.

Резников добавил, что Россия использовала этот аэродром в качестве главной базы для атак на Украину. Оттуда велись бомбардировки и обстрелы украинских территорий.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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