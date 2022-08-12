Россияне ударили по Запорожью. 5 ракет. Есть раненые
Атака по Запорожью
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью, разрушены объекты инфраструктуры, известно об одной раненой.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
"Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 ракет.
Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине", - заявил Старух.
Он также добавил, что информация впоследствии будет уточнена.
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