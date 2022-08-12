Аж сорвало башню. Украинские пограничники заминусили российский танк - ВИДЕО
Пограничники тоже в деле
Госпогранслужба обнародовала видео уничтожение пограничниками российского танка.
"Пограничники минусовали вражеский танк. Он очень донимал наших воинов.
Российскую боевую машину военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы подстрелили и уничтожили в тесном взаимодействии с собратьями других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия.
От контакта с украинскими защитниками у танка аж сорвало башню", - говорится в сообщении.
В сообщении не указывается, где и когда был уничтожен танк.
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