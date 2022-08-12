ЕС призывает россию демилитаризировать ЗАЭС

Запорожскую АЭС нельзя использовать в рамках любой военной операции. ЕС призывает к демилитаризации территории и выводу войск РФ.

Об этом сообщает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.

"Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских сил", - написал Боррель.

Он также поддерживает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно вернуть полный контроль над станцией ее законному суверенному владельцу - Украине.

Напомним, 11 августа оккупанты в четвертый раз обстреляли Запорожскую АЭС.

Представитель США в ООН заявил, что РФ должна передать Украине контроль над ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг нее.