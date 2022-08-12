ЕС призывает россию демилитаризировать ЗАЭС
Полностью вывести свои войска со станции
t.me/energoatom_ua
Запорожскую АЭС нельзя использовать в рамках любой военной операции. ЕС призывает к демилитаризации территории и выводу войск РФ.
Об этом сообщает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.
"Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских сил", - написал Боррель.
Он также поддерживает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно вернуть полный контроль над станцией ее законному суверенному владельцу - Украине.
Напомним, 11 августа оккупанты в четвертый раз обстреляли Запорожскую АЭС.
Представитель США в ООН заявил, что РФ должна передать Украине контроль над ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг нее.
#Zaporizhzhia facility must not be used as part of any military operation.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2022
I support call for demilitarisation of area starting with full withdrawal of Russian forces, and urge @iaeaorg to visit.
Russia must immediately hand back full control to rightful sovereign owner Ukraine
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