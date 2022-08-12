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Десантники США "Клокочущие орлы" через 80 лет возвращаются в Европу

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США усиливают восточные границы НАТО

Десантники США "Клокочущие орлы" через 80 лет возвращаются в Европу

фото из свободных источников

Новина українською

США усиливает восточные границы НАТО, направляя в эти регионы десантную дивизию, известную как "Клокочущие орлы".

Об этом сообщается на странице Миссии США при НАТО.

После обещания министра обороны США Ллойда Остина, в ряд стран НАТО направляют дополнительные войска. В Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию направят 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии.

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"Через 80 лет возвращается в Европу воздушно-десантная дивизия, известная как "Клокочущие орлы". Это происходит, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию и обсуждал военную помощь Украины.

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В статье: война с Россией
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