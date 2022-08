Десантники США "Клокочущие орлы" через 80 лет возвращаются в Европу

США усиливает восточные границы НАТО, направляя в эти регионы десантную дивизию, известную как "Клокочущие орлы".

Об этом сообщается на странице Миссии США при НАТО.

После обещания министра обороны США Ллойда Остина, в ряд стран НАТО направляют дополнительные войска. В Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию направят 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии.

"Через 80 лет возвращается в Европу воздушно-десантная дивизия, известная как "Клокочущие орлы". Это происходит, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию и обсуждал военную помощь Украины.

Returning with a bang



After 80 years, the 101st Airborne Division, known as Screaming Eagles, returns to Europe. Nearly 2,400 soldiers will be deployed to ????????, ????????, ????????, and ????????, to protect NATO’s eastern flank, reassure our Allies, and deter our adversaries. #WeAreNATO pic.twitter.com/4uGnZzpbFA