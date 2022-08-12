  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Одалживают у белорусов. В российской армии фиксируют дефицит БМП
В тренде

Одалживают у белорусов. В российской армии фиксируют дефицит БМП

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

На сегодня документально подтверждено уничтожение более 400 БМП-2

Одалживают у белорусов. В российской армии фиксируют дефицит БМП

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Российские оккупанты во время военного вторжения в Украину потеряли большое количество БМП-2, поэтому сейчас отмечают дефицит этой техники.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным военных, сейчас российские оккупационные войска страдают на дефицит БМП-2. На данный момент дополнительную технику начали взимать по Беларуси.

"Так из беларуси готовится вывоз не менее 32 БМП-2 с 969-й базы резерва танков в уреччи (рб) по 22 цбрт в г. буй (рф)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУоллес: Путин делал ставку на август, но ему вряд ли удастся захватить Украину

Сообщается, что перед началом вторжения в Украину в русской армии насчитывалось до 3,5 тысячи БМП-2, где 1,5 тысячи из них находились на хранении. Военные анализируя информацию по боеспособной технике, находящейся в строю, констатируют, что она не соответствовала действительности.

На сегодня документально подтверждено уничтожение более 400 БМП-2. Общая озвучена численность превышает 1 тысячу уничтоженных боевых машин пехоты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде