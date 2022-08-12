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Зеленский хочет сформировать госполитику по воспитанию патриотов

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Президент встретился с представителями молодежного сообщества Украины

Зеленский хочет сформировать госполитику по воспитанию патриотов

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский выступает за формирование единой государственной политики по воспитанию патриотических граждан, готовых защищать Украину.

Об этом говорится на сайте президента.

В День молодежи Зеленский встретился с представителями молодежного сообщества Украины и международных молодежных организаций.

День молодежи впервые отмечается в Украине в Международный день молодежи 12 августа.

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На встрече с президентом присутствовали представители творческой молодежи, молодые ученые, военные и спортсмены. В онлайн-режиме к встрече присоединились представители ряда общественных организаций.

Президент поддержал призыв обратить внимание на молодежь из украинской диаспоры. "Многие молодые люди за границей сейчас спрашивают, чем они могут помочь. Они должны знать, к кому обращаться", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что вопрос обеспечения молодых людей доступным жильем остается очень актуальным.

Он также выступил за формирование единой государственной политики по воспитанию патриотических граждан, готовых защищать Украину.

В конце встречи Зеленский вручил государственные награды девяти ее участникам.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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