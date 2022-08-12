Зеленский хочет сформировать госполитику по воспитанию патриотов
Президент встретился с представителями молодежного сообщества Украины
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский выступает за формирование единой государственной политики по воспитанию патриотических граждан, готовых защищать Украину.
Об этом говорится на сайте президента.
В День молодежи Зеленский встретился с представителями молодежного сообщества Украины и международных молодежных организаций.
День молодежи впервые отмечается в Украине в Международный день молодежи 12 августа.
На встрече с президентом присутствовали представители творческой молодежи, молодые ученые, военные и спортсмены. В онлайн-режиме к встрече присоединились представители ряда общественных организаций.
Президент поддержал призыв обратить внимание на молодежь из украинской диаспоры. "Многие молодые люди за границей сейчас спрашивают, чем они могут помочь. Они должны знать, к кому обращаться", – сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что вопрос обеспечения молодых людей доступным жильем остается очень актуальным.
Он также выступил за формирование единой государственной политики по воспитанию патриотических граждан, готовых защищать Украину.
В конце встречи Зеленский вручил государственные награды девяти ее участникам.
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