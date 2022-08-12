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ВСУ уничтожили российского подполковника - начальника службы РЭБ

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Еще один офицер кафиров уехал домой… навсегда

ВСУ уничтожили российского подполковника - начальника службы РЭБ

Новина українською

Из российских соцсетей стало известно о ликвидации Вооруженными Силами Украины подполковника армии рф Вячеслава Проскурякова. О его смерти сообщила администрация российского города Урюпинск, прощание назначено на 15 августа.

Сообщается, что 51-летний Проскуряков являлся выпускником Санкт-Петербургской академии связи имени маршала Буденного. Его последняя должность – начальник службы радиоэлектронной борьбы.

При каких обстоятельствах Проскуряков был уничтожен, не сообщается.

Заметим, что стратегическое значение радиоэлектронной борьбы оценивается как очень высокое. Целью РЭБ является дезорганизация управления силами (войсками), снижение эффективности ведения разведки, использование оружия и боевой техники противника, а также обеспечение устойчивости работы систем и средств управления собственными войсками и оружием (информация из открытых источников).

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В статье: война с Россией
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