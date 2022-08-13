Страсти вокруг телепула, Месси без Золотого мяча. Главные новости за 12 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 12-е августа.

В украинском чемпионате уже который год продолжаются споры и скандалы вокруг вопроса единого телевизионного транслятора. В эту пятницу история получила развитие. Вначале стало известно, что четыре клуба ("Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Рух") выступили против предложения Setanta; остальные клубы поддержали данного транслятора и их предложение (подробнее здесь ). Вскоре журналист Игорь Бурбас заявил, что Setanta отозвала свое предложение , поскольку в компании готовы сотрудничать только при условии показа матчей всех 16 команд. Спустя несколько часов уже информацию инсайдера опроверг Евгений Дикий, заявив, что Setanta "не вышла из игры" . При этом исполнительный директор УПЛ заявил, что в понедельник будет сделано совместное заявление.

Однако футбол в Украине существует и за пределами высшей лиги. Несмотря на серьезные проблемы, которые вызваны войной (более 20 клубов ПФЛ вынужденны пропустить сезон ), сезон в Первой и Второй лигах будет. Известен состав участников, календарь и регламент турнира. В Первой лиги будет разделение на две группы по восемь команд. После первого этапа (14 туров, два круга), будут созданные две новые "восьмерки". Лучшие команд двух изначальных групп разыграют во втором этапе две прямые путевки в УПЛ и одну в плей-офф отбора; худшие коллективы будут бороться за выживание. Во Второй лиги будет классическая схема из 11 коллективов.

Вероятно вы знаете, что в этом году во France Football серьезно изменили правила вручения Золотой мяча - теперь награда будет присуждаться по итогам сезона, а не года. Именно поэтому уже в августе стали известны 30 претендентов на главный индивидуальный приз. И сразу сенсация - вне списка оказался семикратный и действующий обладатель Золотого мяча Лео Месси. Всему виной бледный сезон в "ПСЖ" (34 игры, 11 голов, 15 голевых передач). Также в списке не нашлось места для его одноклубника Неймара, а вот 37-летний Криштиану Роналду сумел пробраться в число 30-ки лучших. В остальном на приз претендуют прогнозируемы номинанты, в том числе главные фавориты - Бензема, Салах и Мане. Также стоит отметить, что в пятницу определилась десятка претендентов на приз лучшему киперу имени Яшина , приз лучшему молодому игроку имени Копа, тройка номинантов на игрока сезона по версии УЕФА , а также тройка тренеров на ту же награду .

Несмотря на шикарную трансферную кампанию, каталонская "Барселона" долго мучилась с тем, чтобы зарегистрировать в Ла Лиге всех дорогих новичков. Президенту клуба Жоану Лапорте пришлось активировать несколько рычагов, продав часть будущих доходов от телеправ, а также часть креативного отдела. Это помогло. В прошедшую пятницу "Барса" смогла зарегистрировать почти всех летних новичков - Левандовского, Рафинью, Кесси и Кристенсена. При этом пока все еще остаются вопросы по Кунде - для его успешной регистрации "Барсе" нужно будет продать футболистов на 20 миллионов евро. Однако вышеуказанная четверка сможет дебютировать уже в первом туре против "Райо Вальекано".