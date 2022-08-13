россия мобилизует свой ОПК для длительной войны с Украиной, - ISW

россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения длительной войны в Украине. Об этом сообщается в своде Института изучения войны.

Американские эксперты обращают внимание, что кремль пытается мобилизовать промышленность для поддержки длительной войны в Украине. В частности, Главное управление разведки минобороны Украины проинформировало, что в начале августа москва инициировала "промышленную мобилизацию" оборонных предприятий и запретила некоторым сотрудникам и всему руководству "Ростеха" брать отпуска.

Военно-промышленная комиссия россии под председательством путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа и увеличить расходы на 600-700 млрд рублей (около $10 млрд).

Между тем министр обороны рф шойгу, вероятно, 12 августа посетил завод "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков в россии. Отмечается, что у этого предприятия возникли финансовые проблемы из-за санкций и невыполнения государственных контрактных обязательств.