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россия мобилизует свой ОПК для длительной войны с Украиной, - ISW

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Об этом говорят сразу несколько факторов

россия мобилизует свой ОПК для длительной войны с Украиной, - ISW

фото из свободных источников

Новина українською

россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения длительной войны в Украине. Об этом сообщается в своде Института изучения войны.

Американские эксперты обращают внимание, что кремль пытается мобилизовать промышленность для поддержки длительной войны в Украине. В частности, Главное управление разведки минобороны Украины проинформировало, что в начале августа москва инициировала "промышленную мобилизацию" оборонных предприятий и запретила некоторым сотрудникам и всему руководству "Ростеха" брать отпуска.

Военно-промышленная комиссия россии под председательством путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа и увеличить расходы на 600-700 млрд рублей (около $10 млрд).

Между тем министр обороны рф шойгу, вероятно, 12 августа посетил завод "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков в россии. Отмечается, что у этого предприятия возникли финансовые проблемы из-за санкций и невыполнения государственных контрактных обязательств.

"Если это правда, визит Шойгу может свидетельствовать о том, что кремль пытается восстановить или расширить работу военно-промышленного комплекса", – рассказали в ISW.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ISW

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