россия мобилизует свой ОПК для длительной войны с Украиной, - ISW
Об этом говорят сразу несколько факторов
фото из свободных источников
россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения длительной войны в Украине. Об этом сообщается в своде Института изучения войны.
Американские эксперты обращают внимание, что кремль пытается мобилизовать промышленность для поддержки длительной войны в Украине. В частности, Главное управление разведки минобороны Украины проинформировало, что в начале августа москва инициировала "промышленную мобилизацию" оборонных предприятий и запретила некоторым сотрудникам и всему руководству "Ростеха" брать отпуска.
Военно-промышленная комиссия россии под председательством путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа и увеличить расходы на 600-700 млрд рублей (около $10 млрд).
Между тем министр обороны рф шойгу, вероятно, 12 августа посетил завод "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков в россии. Отмечается, что у этого предприятия возникли финансовые проблемы из-за санкций и невыполнения государственных контрактных обязательств.
"Если это правда, визит Шойгу может свидетельствовать о том, что кремль пытается восстановить или расширить работу военно-промышленного комплекса", – рассказали в ISW.
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