  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россияне за прошедшие сутки атаковали в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но отступили, - Гайдай
В тренде

россияне за прошедшие сутки атаковали в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но отступили, - Гайдай

Общие новости
(1 голосов)

Глава ОВА поделился хорошими новостями

россияне за прошедшие сутки атаковали в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но отступили, - Гайдай

Генштаб ЗСУ

Новина українською

российские войска за прошедшие сутки атаковали в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки и пытались продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута. Однако, украинские воины вынудили врага отступить.

"Трудно посчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц-полтора. Оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу. 12 августа они попытались атаковать в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но отступили. Пытались продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута", – отметил начальник ОВА Сергей Гайдай.

Кроме этого, около десяти раз захватчики бросались в разведку, впрочем, украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили врага, который продвигался по этим направлениям. Также за последнюю ночь россиянами выпущены три ракеты, четырежды применена реактивная и ствольная артиллерия, дважды – минометы, еще два раза отражены танковые наступления врага.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Лисичанск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук Гайдая

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде