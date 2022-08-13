россияне за прошедшие сутки атаковали в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но отступили, - Гайдай
Глава ОВА поделился хорошими новостями
Генштаб ЗСУ
российские войска за прошедшие сутки атаковали в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки и пытались продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута. Однако, украинские воины вынудили врага отступить.
"Трудно посчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц-полтора. Оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу. 12 августа они попытались атаковать в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но отступили. Пытались продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута", – отметил начальник ОВА Сергей Гайдай.
Кроме этого, около десяти раз захватчики бросались в разведку, впрочем, украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили врага, который продвигался по этим направлениям. Также за последнюю ночь россиянами выпущены три ракеты, четырежды применена реактивная и ствольная артиллерия, дважды – минометы, еще два раза отражены танковые наступления врага.
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