В Мелитополе россияне предлагают до 50 000 рублей за сотрудничество в проведении "референдума", - Федоров
Люди не желают сотрудничать с оккупантами
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Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области самопровозглашенная власть готовится к проведению фейкового референдума и предлагает агитаторам до 50 000 рублей, но люди отказываются. Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
“Что касается псевдореферендума, то сегодня есть большие проблемы на территории временно оккупированной Запорожской области. Проблемы у оккупантов, потому что они не могут его провести. После первого поквартирного обхода оказалось, что поддерживают россию менее 10%. Второе – никто не хочет даже за деньги работать на оккупантов. Они предлагают от 20 000 до 50 000 рублей, это около 25 000 гривен”, – сказал он.
По словам городского головы, это "вознаграждение" не стоит того наказания, которое предусмотрено за сотрудничество с коллаборантами. Согласно украинскому законодательству за коллаборантство предусмотрена ответственность от 10 – 12 лет с конфискацией имущества.
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