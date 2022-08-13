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Олег Верняев показал, каков он русский мир в Гостомеле. Фото

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Олег Верняев показал, каков он русский мир в Гостомеле. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский гимнаст Олег Верняев поделился со своими поклонниками фото из Гостомеля (Киевская область). Наш спортсмен на своей странице в Instagram показал последствия пребывания там российско-фашистских захватчиков.

Олег Верняев показал, каков он русский мир в Гостомеле. Фото - изображение 1Олег Верняев показал, каков он русский мир в Гостомеле. Фото - изображение 2Олег Верняев показал, каков он русский мир в Гостомеле. Фото - изображение 3Олег Верняев показал, каков он русский мир в Гостомеле. Фото - изображение 4

Напомним, что ранее известная украинская гимнастка объявила о завершении карьеры.

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В статье: Олег Верняев
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