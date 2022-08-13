Олег Верняев показал, каков он русский мир в Гостомеле. Фото
Они за все будут отвечать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст Олег Верняев поделился со своими поклонниками фото из Гостомеля (Киевская область). Наш спортсмен на своей странице в Instagram показал последствия пребывания там российско-фашистских захватчиков.
Напомним, что ранее известная украинская гимнастка
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