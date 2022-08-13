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россияне подогнали к ЗАЭС САУ Пион с флагом Украины для создания провокаций, - ГУР МО

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(1 голосов)

Враг в очередной раз демонстрирует свое коварство

россияне подогнали к ЗАЭС САУ Пион с флагом Украины для создания провокаций, - ГУР МО

Новина українською

На въезде в оккупированный Энергодар военные россии подогнали САУ "Пион", на которую повесили украинский флаг и готовят провокации. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

"К стеле "Энергодар" на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z". На САУ поднят сине-желтый флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций - отмечают в разведке.

По информации ГУР, захватчики обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное. Один из артиллерийских ударов повредил первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один – привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. В результате вражеских обстрелов также произошло возгорание леса и травы на прилегающих территориях, что повлекло за собой значительное задымление. Тушение пожаров затруднено из-за обстрела пожарной части.

Между тем, информирует ГУР, захватчики активно создают "картинку" для пропаганды. С этой целью на станцию ​​недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль якобы "местных жителей и персонала".

россияне подогнали к ЗАЭС САУ Пион с флагом Украины для создания провокаций, - ГУР МО - изображение 1

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В статье: война с Россией Энергодар
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Источник:
ГУР МО

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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
13.08.2022 в 14:52
Вертикально вверх будут стрелять?
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