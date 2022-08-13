Мэр Энергодара призвал жителей не находиться на улицах из-за обстрелов россиянами ЗАЭС

Мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей города ограничить пребывание на улицах, учитывая получение информации об очередных провокациях со стороны российских оккупантов, связанных с обстрелом Запорожской АЭС:

"Будьте осторожны и по возможности ограничьте пребывание на улицах Энергодара! Поступила информация об очередных провокациях со стороны россиян.

По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории вновь ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд!" – написал Орлов.