Мэр Энергодара призвал жителей не находиться на улицах из-за обстрелов россиянами ЗАЭС
Оккупанты могут вести огонь по Запорожской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину
фото из свободных источников
Мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей города ограничить пребывание на улицах, учитывая получение информации об очередных провокациях со стороны российских оккупантов, связанных с обстрелом Запорожской АЭС:
"Будьте осторожны и по возможности ограничьте пребывание на улицах Энергодара! Поступила информация об очередных провокациях со стороны россиян.
По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории вновь ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд!" – написал Орлов.
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