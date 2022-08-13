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Мэр Энергодара призвал жителей не находиться на улицах из-за обстрелов россиянами ЗАЭС

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Оккупанты могут вести огонь по Запорожской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину

Мэр Энергодара призвал жителей не находиться на улицах из-за обстрелов россиянами ЗАЭС

фото из свободных источников

Новина українською

Мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей города ограничить пребывание на улицах, учитывая получение информации об очередных провокациях со стороны российских оккупантов, связанных с обстрелом Запорожской АЭС:

"Будьте осторожны и по возможности ограничьте пребывание на улицах Энергодара! Поступила информация об очередных провокациях со стороны россиян.

По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории вновь ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд!" – написал Орлов.

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В статье: война с Россией Энергодар
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