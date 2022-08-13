ГУР МО: россияне отправляют насильственно мобилизованных на убой

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал об особенностях мобилизации населения так называемых ЛНР и ДНР в российские оккупационные войска.

"Мы ярко видим политику отношения россиян и российской федерации к жителям ОРДЛО как к низшим людям. Пока в россии продолжается скрытая мобилизация, где пытаются кого-то мотивировать деньгами, стимулировать какими-то призрачными выплатами или агитировать в идейных целях через пропагандистские каналы, то в ОРДЛО все просто. Там нет никакой агитации, там просто людей на улицах загребают. Есть информация, что, например, в Луганске недавно состоялось совещание представителей оккупационной администрации с предприятиями, где было доказано, что в ближайшее время необходимо мобилизовать еще 8 тысяч мужчин до 60 лет. Безусловно, это колоссальная цифра.

Зачем это делается? Чтобы восполнить потери, восстановить боеспособность частей. В первую очередь, речь идет о так называемом 2 армейском корпусе. Поэтому да, это пушечное мясо. С самого начала жителей ОРДЛО – даже имеющих российские паспорта – использовали как пушечное мясо для разведки боем. Плохо обученных и с плохой амуницией их бросали на тяжелые участки фронта. Зато с россиянами обращались совсем по-другому.

Поэтому это большой сигнал для всех, кто, возможно, еще тешит себя, что русский мир это что-то хорошо. Давайте посмотрим, что происходит на территории ОРДЛО. По сути, возможности какого-либо общественного мнения или общественного сопротивления там, безусловно, нет. Ее еще меньше, чем на территории самой русской федерации. Хотя были случаи протестов и обращений, но самих людей там никто не слышит. Поэтому да, это принудительная мобилизация в самой плохой и отвратительной своей форме. Люди пытаются оказать тихое сопротивление. Предприятия буквально прячут квалифицированных сотрудников, без которых не могут работать. Матери хоронят своих детей и мужчин, понимая, что их ждет верная смерть в этой путинской войне против Украины. Тем не менее, карательная путинская оккупационная машина работает, и людей забирают, даже останавливая на перекрестках и вытаскивая из собственных авто.

Мобилизационная кампания на территории самой россии неудовлетворительна. Неудовлетворительна она так же и в оккупированном Крыму. То есть, планы не выполняются. Единственное место, где они могут быстро, без каких-либо опасений, без каких-либо оглядений на общественное мнение пополнять живой силой личный состав, – это, собственно, ОРДЛО. Никаких гражданских прав и свобод там нет, никакие законы там бездействуют. Поэтому самая брутальная мобилизационная кампания происходит именно там. Это даже не мобилизация, это просто рабство. Людей отправляют в прямом смысле на убой. Это – геноцид”, – рассказал Юсов.