Генштаб: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Авдеевки
Также враг пытался штурмовать в районе Бахмута
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Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто семьдесят первых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Продолжаются авиационные и ракетные удары российских кафиров по объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.
В Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяже и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.
Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Наши воины достойно встретили оккупантов - нанесли урон и заставили бежать.
На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Вернополья, Богородичного, Великой Камышевахи, Довгенького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Залиман. Недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел.
В Краматорском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Краматорска, Верхнекаменского, Северского, Григоровки и Кривой Луки.
Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевка и Выемка. Получил жесткий отпор и отступил.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Временного Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки, Спорного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцева и Бахмутского.
Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия.
В Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудару возле Марьинки.
Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Идут жесткие бои.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник производит огненное поражение неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по районам Новоселки, Павловки, Владимировки и Красного.
Попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.
На Южнобужском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибугского и других. Авиация противника действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белого Колодца и Лозового.
оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.
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