В Мелитополе произошел взрыв рядом с городским военкоматом

Сегодня, 13 августа в оккупированном Мелитополе раздались взрывы. Мэр города Иван Федоров рассказал, что произошло.

"Взрывы имели два эпицентра. Первый – рядом с городским военкоматом и сейчас нижняя часть города полностью перекрыта. Туда никого не пропускают. Второй – мелитопольский лесопарк по дороге в Запорожье", – сообщил городской голова.