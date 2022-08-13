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В Мелитополе произошел взрыв рядом с городским военкоматом

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А также в парке, куда россияне подвезли много техники

В Мелитополе произошел взрыв рядом с городским военкоматом

Фото: фейсбук-сторінка Іван Федоров

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Сегодня, 13 августа в оккупированном Мелитополе раздались взрывы. Мэр города Иван Федоров рассказал, что произошло.

"Взрывы имели два эпицентра. Первый – рядом с городским военкоматом и сейчас нижняя часть города полностью перекрыта. Туда никого не пропускают. Второй – мелитопольский лесопарк по дороге в Запорожье", – сообщил городской голова.

Как дополнительно сообщил Федоров, в лесопарк россияне подвезли большое количество военной техники.

"Сейчас точно неизвестно, что пострадало, но точно поразили враждебные позиции", – добавил Федоров.

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В статье: война с Россией Иван Федоров
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Источник:
24 канал

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