В Мелитополе произошел взрыв рядом с городским военкоматом
А также в парке, куда россияне подвезли много техники
Фото: фейсбук-сторінка Іван Федоров
Сегодня, 13 августа в оккупированном Мелитополе раздались взрывы. Мэр города Иван Федоров рассказал, что произошло.
"Взрывы имели два эпицентра. Первый – рядом с городским военкоматом и сейчас нижняя часть города полностью перекрыта. Туда никого не пропускают. Второй – мелитопольский лесопарк по дороге в Запорожье", – сообщил городской голова.
Как дополнительно сообщил Федоров, в лесопарк россияне подвезли большое количество военной техники.
"Сейчас точно неизвестно, что пострадало, но точно поразили враждебные позиции", – добавил Федоров.
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Источник:24 канал
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