В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по позициях россиян

Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли удар по позициям российских военных в Херсонской области.

В частности, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что был прилет по позициям россиян в Новой Каховке.

Над городом наблюдается столб дыма.