В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по позициях россиян
Детали неизвестны
Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли удар по позициям российских военных в Херсонской области.
В частности, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что был прилет по позициям россиян в Новой Каховке.
Над городом наблюдается столб дыма.
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Источник:Сергей Хлань
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