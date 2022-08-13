  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по позициях россиян
В тренде

В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по позициях россиян

Общие новости
(1 голосов)

Детали неизвестны

В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по позициях россиян

Новина українською

Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли удар по позициям российских военных в Херсонской области.

В частности, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что был прилет по позициям россиян в Новой Каховке.

Над городом наблюдается столб дыма.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сергей Хлань

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде