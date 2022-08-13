Зеленский: Каждый россиянин, стреляющий по ЗАЭС становится особой мишенью для украинской разведки и спецслужб

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам ста семидесяти первых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и в соседних районах настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.

Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против россии обязательно блокировали российскую атомную отрасль.

И абсолютно все чиновники государства-террориста, а также помогающие им в этой шантажистской операции с атомной станцией должны отвечать в международном суде.

Каждый российский военный, или стреляющий по станции, или стреляющий, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", - рассказал президент.