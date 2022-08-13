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Зеленский: Каждый россиянин, стреляющий по ЗАЭС становится особой мишенью для украинской разведки и спецслужб

Общие новости
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Все чиновники государства-террориста должны отвечать в международном суде

Зеленский: Каждый россиянин, стреляющий по ЗАЭС становится особой мишенью для украинской разведки и спецслужб

Фото - ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам ста семидесяти первых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и в соседних районах настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.

Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против россии обязательно блокировали российскую атомную отрасль.

И абсолютно все чиновники государства-террориста, а также помогающие им в этой шантажистской операции с атомной станцией должны отвечать в международном суде.

Каждый российский военный, или стреляющий по станции, или стреляющий, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", - рассказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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