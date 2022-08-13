Видеодайджест за 171-й день войны от Генштаба ВСУ
Слава Героям Украины!
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А россияне продолжают коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дортмунд нашел замену Аллеру, Вернер вернулся в Лейпциг. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- россияне подогнали к ЗАЭС САУ Пион с флагом Украины для создания провокаций, - ГУР МО
- Суркис: У людей хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору
- Россия потеряла в Украине две эскадрилии Су-35
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
Новости по теме
- 09:39 Украинские Генштаб ВСУ: россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки
- 09:08 Украинские Плюс двести двухсотых россиян. Генштаб назвал потери оккупантов за 11 августа
- 09:22 Украинские Ровно 43 тысяч убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти