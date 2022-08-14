россияне 223 раза за сутки обстреляли приграничные районы Сумской области
8 пограничных общин области были подвержены ударам
Глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что за сегодня, 13 июля, россияне снова обстреливали приграничные районы.
В частности, за день окупатели совершили 15 обстрелов 8 пограничных общин области – Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета.
По информации Живицкого, к счастью, жертв среди людей нет. В результате обстрелов была повреждена инфраструктура и ранен сельский скот.
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Источник:Дмитро Живицький / Сумська ОВА
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