россияне 223 раза за сутки обстреляли приграничные районы Сумской области

Глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что за сегодня, 13 июля, россияне снова обстреливали приграничные районы.

В частности, за день окупатели совершили 15 обстрелов 8 пограничных общин области – Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета.

По информации Живицкого, к счастью, жертв среди людей нет. В результате обстрелов была повреждена инфраструктура и ранен сельский скот.