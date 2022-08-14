Снова сбили вертолет. Генштаб ВСУ опубликовал потери россиян за 13 августа

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 14 августа.

В субботу, 13 августа было уничтожено еще около 150 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 43550 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1864 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4126 (+11) ед,

артиллерийских систем – 980 (+2) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов – 233 (+0) ед,

вертолетов – 194 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),

крылатые ракеты – 187 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3) ед,

специальная техника – 91 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.