Снова сбили вертолет. Генштаб ВСУ опубликовал потери россиян за 13 августа
Всего три десятка единиц техники и полторы сотни оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 14 августа.
В субботу, 13 августа было уничтожено еще около 150 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 43550 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1864 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4126 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 980 (+2) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 194 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),
- крылатые ракеты – 187 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3) ед,
- специальная техника – 91 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Челси - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.08.202
- Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Новички есть, игры нет
- Серия А. Прощальный ассист Малиновского? Победы характера Интера, атаки Милана и обороны Аталанты
- Непригоден для использования. В ОК Юг оценили статус моста в районе Каховской ГЭС
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти