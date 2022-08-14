россияне с боевиками "ДНР" продолжают штурм позиций ВСУ на севере от Донецка, - Британская разведка

На прошлой неделе приоритетом россии была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

Вместе с тем, как указывается в отчете, поддерживаемые россией силы на Донбассе, в основном боевики "днр", продолжают попытки штурма к северу от Донецка.