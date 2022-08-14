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россияне с боевиками "ДНР" продолжают штурм позиций ВСУ на севере от Донецка, - Британская разведка

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Наши военные дают тотальный отпор

россияне с боевиками "ДНР" продолжают штурм позиций ВСУ на севере от Донецка, - Британская разведка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлой неделе приоритетом россии была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

Вместе с тем, как указывается в отчете, поддерживаемые россией силы на Донбассе, в основном боевики "днр", продолжают попытки штурма к северу от Донецка.

"Особо ожесточенные бои в районе села Пески вблизи Донецкого аэропорта. Урегулирование, вероятно, остается спорным. Эта территория с 2014 года находится на линии разграничения на Донбассе.

российские атаки, вероятно, направлены на обеспечение безопасности трассы М04 (Знаменка - Луганск - Изварино), главном подъезде к Донецку с запада", - считает Британская разведка.

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В статье: война с Россией
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Источник:
DefenceHQ

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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
14.08.2022 в 11:31
Брехня! Гайдай сказал, что после взятия Лисичанска враг не может активно наступать дальше!
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