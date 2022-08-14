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Жена командира полка Азов: Я знаю, что Денис вывезен в россию

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Украинские государственные структуры эту информацию не подтверждают

Жена командира полка Азов: Я знаю, что Денис вывезен в россию

Скріншот з відео

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Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина Прокопенко рассказала, где, вероятно, находится ее муж:

“Я знаю только, что он вывезен в россию и вообще это еще не подтверждено. Относительно места нахождения Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-нибудь подтвердить. Я понимаю, россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся. Ждем, что будет дальше.

Это, по сути, работа Красного Креста — отвечать мне, но я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в россии, то существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но его нет. Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в россии, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и так далее”, - сказала Екатерина.

Также Прокопенко добавила, что последний раз на данный момент разговаривала со своим мужем еще 23 мая, и этот разговор длился недолго:

“Он позвонил, но толком мы не поговорили, потому что было секунд 30 разговора. Я пыталась спросить, а он пытался спросить, как я. Связь была плохой”, - добавила Екатерина.

Напомним, что заблокированные бойцы разных украинских силовых структур и ВСУ начали выходить из полностью заблокированного завода "Азовсталь" 16 мая для сдачи в плен российским оккупантам. По состоянию на 20 мая из этой зоны было вывезено более 1900 украинских героев в официально неизвестных направлениях.

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В статье: война с Россией Азов Денис Прокопенко
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Источник:
Суспільне

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