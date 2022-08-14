ВСУ уничтожили два российских вертолета Ка-52 за выходные
Где-то на юге Украины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Группировка Объединенных сил ВСУ сообщает, что за выходные украинские воины подвели два российских вертолета огневой поддержки Ка-52.
Указывается, что вражеские вертолеты подбили подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Отметим, что по состоянию на утро воскресенья, 14 августа, Генеральный штаб ВСУ сообщал об уничтожении 194-х вертолетов с момента полномасштабного вторжения.
Ранее стало известно, что ВСУ уничтожили российского полковника-пилота, который был ведущим группы вертолетов во время парада 9 мая на Красной площади в Москве в 2021 году и считался одним из ведущих специалистов в своей отрасли в стране.
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