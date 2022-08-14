ВСУ уничтожили два российских вертолета Ка-52 за выходные

Группировка Объединенных сил ВСУ сообщает, что за выходные украинские воины подвели два российских вертолета огневой поддержки Ка-52.

Указывается, что вражеские вертолеты подбили подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отметим, что по состоянию на утро воскресенья, 14 августа, Генеральный штаб ВСУ сообщал об уничтожении 194-х вертолетов с момента полномасштабного вторжения.

Ранее стало известно, что ВСУ уничтожили российского полковника-пилота, который был ведущим группы вертолетов во время парада 9 мая на Красной площади в Москве в 2021 году и считался одним из ведущих специалистов в своей отрасли в стране.