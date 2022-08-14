россияне снова обстреляли город-спутник ЗАЭС
Пострадало гражданское население
фото из свободных источников
Сегодня, 14 августа, россияне вновь обстреляли город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.
Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что обстрел был произведен из пригорода - района яхт-клуба (ВТО "Волна").
В результате ударов в первом микрорайоне пострадало гражданское население.
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