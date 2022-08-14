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россияне снова обстреляли город-спутник ЗАЭС

Общие новости
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Пострадало гражданское население

россияне снова обстреляли город-спутник ЗАЭС

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 14 августа, россияне вновь обстреляли город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что обстрел был произведен из пригорода - района яхт-клуба (ВТО "Волна").

В результате ударов в первом микрорайоне пострадало гражданское население.

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В статье: война с Россией
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