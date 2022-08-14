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"Закрепить его статус окончательно как непроездной". ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту

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Тяжелая техника и перевозка запасов боеприпасов россиянами чрезвычайно затруднены, утверждают в ОК "Південь"

"Закрепить его статус окончательно как непроездной". ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту

Скріншот з відео

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Украинские силы обороны снова нанесли удар по Антоновскому мосту при въезде в Херсон со стороны Олешек. Эту информацию в эфире единого телемарафона подтвердила спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Мы продолжаем огневой контроль за транспортными логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку намерены помочь оккупантам принять правильные решения и направить их очередные жесты доброй воли в нужном нам направлении.

Снова нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной", - сказала она.

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Кроме того, Гуменюк также прокомментировала ситуацию по ударам ВСУ по другим мостовым артериям россиян на оккупированных территориях в течение последних суток: Антоновскому железнодорожному мосту и мосту Каховской ГЭС.

"Тяжелая техника и перевозка запасов боеприпасов [россиянами] чрезвычайно усложнены до невозможности. Мы продолжаем уточнять все результаты. Когда получим абсолютную оценку, в том числе экспертную, чтобы понимать, что эти артерии не могут использоваться, тогда огласим это. Сейчас мы видим и наблюдаем, как руководящий состав военных подразделений [рф] понемногу использует эти задушки транспортных путей для эвакуации на левый берег для того, чтобы чувствовать себя в безопасности", - отметила спикер.

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В статье: война с Россией Наталья Гуменюк
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