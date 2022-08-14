Вторая делегация США прибыла на Тайвань

Делегация конгресса США, возглавляемая сенатором штата Массачусетс Эдом Марки, прибыла в Тайбэй. Об этом сообщает CNN.

Новая делегация "повторно подтверждает поддержку США Тайваня и призывает к миру через Тайваньский пролив".

Делегация планирует находиться в Тайване два дня. Кроме Марки в состав делегации вошли представители демократов Джон Гараменди, Алан Лоуэнтал и Дон Бейер и представитель республиканцев Аумуа Амата Коулман Радеваген. Представители США планируют встретиться с президентом Тайваня Цай Инг-Веном и министром иностранных дел Джозефом Ву, а также провести разговор с Комитетом по иностранным делам и национальной обороне парламента Тайваня по вопросам безопасности и торговли.

Напомним, что это уже второй официальный визит американских чиновников на Тайвань за последний месяц. Ранее страну, независимость которой не признает Китай, посещала спикер палаты Нэнси Пелоси. Китай негативно отреагировал на такое решение со стороны США, что дополнительно повлияло на напряжение отношений между Вашингтоном и Пекином.

Китай еще не выпускал официального заявления о повторном визите американской делегации на Тайвань. В предыдущий раз Пекин жестко осудил решение Нэнси Пелоси прилететь на спорный остров и начал военные учения у его вод.