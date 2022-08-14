ВСУ в Луганской области нанесли удар по расположению ЧВК "Вагнер"
ВСУ обнаружили одно из расположений ПВК "Вагнер" и нанесли удар по российским наемникам. В частности, наши воины попали в пункт дислокации врага в Попасной Луганской области.
Как сообщают местные жители, координаты расположения "слили" сами же российские боевики - один из наемников выложил в телеграмме фото с подписью, где находится база.
По предварительной информации, много раненых и погибших среди российских боевиков.
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