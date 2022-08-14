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Зеленский: Чем сильнее будет Украина, тем меньше продлится эта война

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Нужно ослабить россию на всех фронтах

Зеленский: Чем сильнее будет Украина, тем меньше продлится эта война

Telegram Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам ста семидесяти вторых суток российского полномасштабного вторжения.

"Если у вас гражданство россии и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились - как на территории россии, так и за рубежом, - ваш голос должен звучать в поддержку Украины.

Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет россия, а значит, меньше времени продлится эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор.

Я благодарю всех наших защитников и защитниц! Я благодарю всех украинцев – всех, кто держится, кто помогает другим, кто верит в победу и приближает ее своими действиями – так, как может. Каждый новый день должен приносить новый результат для Украины", – рассказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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