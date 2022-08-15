Россияне пытаются наступать на пяти направлениях - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро понедельника, 15 августа.

Волынское, Полесское и Сиверское направление:

обстановка существенных изменений не претерпела. Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Люте, Искрисковщина и Беловоды Сумской области.

Харьковское направление:

россияне обстреляли из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Большие Проходы, Руськи Тишки, Перемога, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалиевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанесли авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

Славянское направление:

враг осуществлял огневое поражение из артиллерии разных типов недалеко от Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного. Вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое – Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.

Краматорское направление:

противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Сиверска.

Бахмутское направление:

россияне активизировали разведку переднего края нашей обороны, совершали обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева и Железного. Нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вели наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имели, отошли.

Авдеевское направление:

зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки. С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

Новопавловское и Запорожское направления:

враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Волшебное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреевка и Привольное. Вел воздушную разведку БпЛА возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя. В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел.

Южнобугское направление:

противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибугское, Новониколаевка, Котлярово, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Кобзарцы, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое. Нанес авиационные удары вблизи Белогорка и Андреевки. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белой Криницы.