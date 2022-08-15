Ночью российская армия обстреляла Днепропетровщину, Харьков, Николаев, Славянск и Энергодар
Каждый орк получит наше возмездие
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Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о том, что российские войска ночью вновь обстреляли Никополь. Для обстрела города оккупанты использовали реактивные системы залпового огня. Другие подробности не сообщаются. Евтушенко призвал жителей города не забывать идти в укрытия. Позднее детально о ситуации в Днепропетровской области рассказал глава ОВА Валентин Резниченко.
Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район города Харьков. Попадание было зафиксировано на территорию одного из предприятий города. Информации о погибших или раненых на данный момент нет, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В 4 утра по киевскому времени оккупанты начали обстрел Энергодара.
Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 15 августа.
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