Ночью российская армия обстреляла Днепропетровщину, Харьков, Николаев, Славянск и Энергодар

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о том, что российские войска ночью вновь обстреляли Никополь. Для обстрела города оккупанты использовали реактивные системы залпового огня. Другие подробности не сообщаются. Евтушенко призвал жителей города не забывать идти в укрытия. Позднее детально о ситуации в Днепропетровской области рассказал глава ОВА Валентин Резниченко.

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Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район города Харьков. Попадание было зафиксировано на территорию одного из предприятий города. Информации о погибших или раненых на данный момент нет, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В 4 утра по киевскому времени оккупанты начали обстрел Энергодара.

Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 15 августа.