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"Антоновский мост нельзя перейти даже пешком". Военное руководство россии бежит из Херсона

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Бегите, россияне, бегите

"Антоновский мост нельзя перейти даже пешком". Военное руководство россии бежит из Херсона

Суспільне Херсон

Новина українською

Большая часть военного командования россиян уехала из Херсона. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона. Комментируя ситуацию в области, то, что украинская артиллерия уничтожила все мостовые переправы через Днепр, он сказал:

"Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона".

Соболевский подтвердил, что все главные дороги находятся под огневым контролем ВСУ:

"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большая часть уже уехала из Херсона, также есть об этом сведения".

Он добавил, что Антоновский мост невозможно перейти даже пешком. Соболевский считает, что сейчас у российских войск очень плохое моральное состояние, потому что все их планы по Херсонщине провалились.

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В статье: война с Россией
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
15.08.2022 в 10:13
Сколько можно мусолить этот Антоновский мост, есть другие реальные успехи, а не фейковое наступление на Херсон?
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