  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ужасные кадры. Во Львове почтили память студентов, которые никогда не получат свои дипломы
В тренде

Ужасные кадры. Во Львове почтили память студентов, которые никогда не получат свои дипломы

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Враг заплатит за каждую отнятую жизнь

Ужасные кадры. Во Львове почтили память студентов, которые никогда не получат свои дипломы

Пресс-служба ЛГС

UA-Футбол
Новина українською

Каждый день Украина несет потери в войне против фашистской россии.

Среди погибших очень много студентов - цвета нации, который должен был развивать нашу страну и выводить ее на новый уровень.

Именно им посвящен мемориал "Дипломы, которые никогда не выдадут" во Львове.

"Молодежью в Украине считаются лица от 14 до 35 лет, и студенчество составляет наиболее активную аудиторию, которая развивает свой город, страну, приносит и вводит изменения. Именно поэтому эта акция является жестоким напоминанием каждому о том, что мы должны продолжать борьбу и волонтерство в память погибших, защищавших родину. С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину молодые люди взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну. К сожалению, очень много молодых людей погибли, и мы должны помнить о них, чтить их", – подчеркнул руководитель управления молодежной политики Львова Ростислав Зелик.

Сейчас на Площади Рынок вывешены более 40 дипломом - только тех, информация о которых подтвердилась.

Реальные цифры намного страшнее.

Ужасные кадры. Во Львове почтили память студентов, которые никогда не получат свои дипломы - изображение 1Ужасные кадры. Во Львове почтили память студентов, которые никогда не получат свои дипломы - изображение 2Ужасные кадры. Во Львове почтили память студентов, которые никогда не получат свои дипломы - изображение 3Ужасные кадры. Во Львове почтили память студентов, которые никогда не получат свои дипломы - изображение 4
Фото: Пресс-служба ЛГС
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде