Ужасные кадры. Во Львове почтили память студентов, которые никогда не получат свои дипломы

Каждый день Украина несет потери в войне против фашистской россии.

Среди погибших очень много студентов - цвета нации, который должен был развивать нашу страну и выводить ее на новый уровень.

Именно им посвящен мемориал "Дипломы, которые никогда не выдадут" во Львове.

"Молодежью в Украине считаются лица от 14 до 35 лет, и студенчество составляет наиболее активную аудиторию, которая развивает свой город, страну, приносит и вводит изменения. Именно поэтому эта акция является жестоким напоминанием каждому о том, что мы должны продолжать борьбу и волонтерство в память погибших, защищавших родину. С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину молодые люди взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну. К сожалению, очень много молодых людей погибли, и мы должны помнить о них, чтить их", – подчеркнул руководитель управления молодежной политики Львова Ростислав Зелик.

Сейчас на Площади Рынок вывешены более 40 дипломом - только тех, информация о которых подтвердилась.

Реальные цифры намного страшнее.

Фото: Пресс-служба ЛГС