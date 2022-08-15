Залужный поздравил польских военных с праздником ВС, а президент Польши почтил память воинов УНР

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил польских военных на польском языке с праздником Вооруженных Сил, напомнив, как в 1920 году войска УНР сражались вместе с поляками, чтобы остановить наступление армии большевиков.

"Сегодня в Польше отмечают День Вооруженных Сил – праздник Войска Польского. Дорогие собратья! От имени Вооруженных Сил Украины и от себя лично поздравляю вас с Днем Войска Польского. В Варшавской битве ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время! Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе победим!"

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда почтил память солдат Украинской Народной Республики, которые вместе с солдатами Войска Польского воевали против большевиков. Об этом сообщает канцелярия президента в социальной сети Facebook.