Есть раненые: россияне обстреливают спальный район Харькова

В понедельник утром, 15 августа, российские оккупационные войска обстреляли Салтовский район Харькова. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта. В том же Салтовском районе обстреляна девятиэтажка, прилет на крышу, предварительно без жертв. Горит гаражный кооператив. Прошу всех быть осторожными".

"Еще по одному адресу Салтовского района прилет во двор, посекло машины, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка. Предварительно без жертв. Никаких военных объектов там не было, и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять – эта война геноцид и уничтожение украинского народа".